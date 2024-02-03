Мир 03 февраля 2024, 15:52 Протестующие фермеры сорвали работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Немецкие фермеры тракторами закрыли подъезд к аэропорту Франкфурта-на-Майне IMAGO / Peter Henrich / HEN-FOTO / Global Look Press

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Недовольные решением бундестага об отмене субсидий на дизельное топливо немецкие фермеры тракторами заблокировали подъезды к аэропорту Франкфурта-на-Майне, сорвав работу перевозящих пассажиров автобусов. Об этом сообщила газета Die Welt.

Представитель городской полиции в беседе с журналистами заявил, что аграрии пригнали более 600 тракторов около 06:00. Изначально участники протеста грозились привезти к воздушной гавани более 2000 единиц сельскохозяйственной техники.

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Фермеры выразили свое недовольство тем, что для них отменили субсидии на покупку топлива. При этом государственные авиакомпании не платят налог на авиационный керосин.

Получившая предупреждение об акции протеста фермеров управляющая компания аэропорта Франкфурта-на-Майне заранее сообщила пассажирам, что им лучше всего ехать в воздушную гавань на общественном транспорте или заложить больше времени на поездку на автомобиле.

Акцией протеста фермеры призвали Федеральный совет Германии отказаться от принятого депутатами законопроекта или отложить его на неопределенный срок.

В начале этой недели недовольные решением властей немецкие фермеры заблокировали дороги к крупнейшему порту Гамбурга, а также мост, ведущий на главные магистрали города. В результате на дорогах скопились огромные пробки. Кроме сельскохозяйственной техники, участники протеста разбросали на проезжей части кучи навоза и подожгли покрышки.