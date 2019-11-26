Протестующие фермеры частично парализовали движение транспорта в Берлине

По данным информагентства, протестующие фермеры намерены вывести на улицы Берлина до пяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Их акция затронула не только столицу, но и ряд других городов, в частности Лейпциг, Ганновер, Штутгарт и Мюнхен.

RT уточнил, что негодование фермеров вызвало намерение правительства снизить использование жидкого навоза и нитратов при удобрении земель. Отмечается, что эта инициатива нацелена на защиту окружающей среды. Однако сельхозработники выразили уверенность, что из-за этих мер существование малых семейных ферм окажется под угрозой.