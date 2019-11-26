Протестующие фермеры частично парализовали движение транспорта в Берлине
В столице Германии затруднено движение транспорта из-за акции протеста, которую организовали немецкие фермеры. Они недовольны предложением властей об использовании удобрений, передает РИА «Новости».
По данным информагентства, протестующие фермеры намерены вывести на улицы Берлина до пяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Их акция затронула не только столицу, но и ряд других городов, в частности Лейпциг, Ганновер, Штутгарт и Мюнхен.
RT уточнил, что негодование фермеров вызвало намерение правительства снизить использование жидкого навоза и нитратов при удобрении земель. Отмечается, что эта инициатива нацелена на защиту окружающей среды. Однако сельхозработники выразили уверенность, что из-за этих мер существование малых семейных ферм окажется под угрозой.