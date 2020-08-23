Протестующие дошли почти до резиденции Лукашенко в Минске и развернулись

По информации агентства, участники протестной акции собрались неподалеку от Дворца независимости. Это здание является резиденцией Лукашенко. Рядом со входом к дворцу стоит спецтехника, а территорию охраняют бойцы ОМОН, отметил корреспондент.

Через некоторое время минчане выдвинулись обратно к стеле «Минск — город-герой». Рядом с резиденцией почти никого не осталось, пишет агентство.

Пока протестующие были неподалеку от президентского дворца, рядом с ним сел вертолет.

Участники несогласованной акции начали собираться на митинг утром 23 августа. Они начали шествие с площади Независимости. Затем протестующие дошли до стелы «Минск — город-герой» и музейно-паркового комплекса «Победа». Там охрану обеспечивали военные, но демонстрация прошла мирно. После этого жители города направились к площади Государственного флага, путь к которой пролегает мимо резиденции Лукашенко.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что все памятники Великой Отечественной войны находятся защищает армия. В случае нарушения порядка в ситуацию вмешаются военные.

Протесты и митинги начались в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные с результатом начали выходить на улицы, требуя отставки Лукашенко и проведения нового голосования.