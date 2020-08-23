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    23 августа 2020, 19:29

    Протестующие дошли почти до резиденции Лукашенко в Минске и развернулись

    Дарья Бунякова

    Колонна протестующих в Минске дошла от стелы «Минск — город-герой» почти до резиденции президента Александра Лукашенко. После этого участники несанкционированной акции направились обратно. Сейчас территорию рядом со зданием охраняют силовики, сообщил корреспондент РИА «Новости».
    Протестующие дошли почти до резиденции Лукашенко в Минске и развернулись

    По информации агентства, участники протестной акции собрались неподалеку от Дворца независимости. Это здание является резиденцией Лукашенко. Рядом со входом к дворцу стоит спецтехника, а территорию охраняют бойцы ОМОН, отметил корреспондент.

    Через некоторое время минчане выдвинулись обратно к стеле «Минск — город-герой». Рядом с резиденцией почти никого не осталось, пишет агентство.

    Пока протестующие были неподалеку от президентского дворца, рядом с ним сел вертолет.

    Участники несогласованной акции начали собираться на митинг утром 23 августа. Они начали шествие с площади Независимости. Затем протестующие дошли до стелы «Минск — город-герой» и музейно-паркового комплекса «Победа». Там охрану обеспечивали военные, но демонстрация прошла мирно. После этого жители города направились к площади Государственного флага, путь к которой пролегает мимо резиденции Лукашенко.

    Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что все памятники Великой Отечественной войны находятся защищает армия. В случае нарушения порядка в ситуацию вмешаются военные.

    Протесты и митинги начались в Белоруссии после оглашения результатов президентских выборов. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Несогласные с результатом начали выходить на улицы, требуя отставки Лукашенко и проведения нового голосования.

    Новости SMI.FM