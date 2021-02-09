Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что участники акций протеста должны полностью компенсировать ущерб, который нанесли Минску прошлогодние протестные акции. Об этом он заявил на встрече с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.

Его слова процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Вот хождение этих „протестунов“, ломали, крошили… Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они вот эти свои деяния? Это же денег стоило — все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть», — сказал Лукашенко.

Президент республики подчеркнул, что Минск — это лицо Белоруссии. Он назвал его цивилизованным городом и центром Европы. Лукашенко отметил, что люди, которые понимают в градостроительстве, приезжая в Минск, удивляются, что там можно и нормально жить, и отдыхать. Президент также подчеркнул, что столица Белоруссии не поделена бандитами на куски. По словам президента, нужно не только сохранить эти качества города, но и «сделать его образцово идеальным».

Президент уверен, что 2021 год станет непростым для Белоруссии, в том числе из-за влияния внешних факторов. Он подчеркнул, что власти должны выдержать его во что бы то ни стало.