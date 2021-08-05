США отвели главную роль в организации протестов в Белоруссии

В КГБ Белоруссии назвали тех, кто причастен к попыткам переворота в республике. Доминирующую роль в организации протестов в стране сыграли Соединенные Штаты.

Председатель белорусского КГБ Ивань Тертель дал оценку событиям в стране, приняв участие в документальном сериале «Беларусь против цветной революции». Его первая серия вышла на национальном телеканале СТВ.

Соединенные Штаты, по мнению Тертеля, пытаются «таким образом решить свои геополитические интересы». Говоря об отношениях республики с ближайшими европейскими партнерами после президентских выборов 2020 года, глава КГБ наиболее агрессивной назвал политику Литвы и Польши.

«На белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства Вооруженных Сил США, других западных государств, Украины», — добавил Тертель.

«В фарватере политики США» движутся и прочие страны, преследуя собственные внутриполитические цели.

Главным автором белорусского мятежа глава КГБ назвал Майкла Карпентера, который занимает должность старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию.