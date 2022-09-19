Протестные настроения начали расти на Украине в преддверии зимы | 360°

Мир 19 сентября 2022, 15:42 Поделиться Telegram

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Viber Протестные настроения начали расти на Украине в преддверии зимы Экс-депутат Рады Кива: украинцы остались без средств к существованию и работы РИА «Новости»

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На Украине растут протестные настроения в преддверии зимы на фоне экономического кризиса. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.

Он сравнил экономический кризис с оружием массового поражения.

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«Большинство граждан Украины остались без средств к существованию и работы, начались сокращения и задержки с зарплатами в государственном и социальном секторе, что вызывает недовольство среди населения киевским режимом», — написал Кива.

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По его словам, украинцы осознают, что могут просто не пережить эту зиму «с такой стратегией и политикой власти». И бежать, рассудил он, уже некуда — Европа больше не хочет принимать украинцев.

Экс-депутат Рады добавил, что борьба за власть и влияние различных западных групп приближает Украину к прекращению существования.

Ранее Илья Кива заявил, что власти Польши хотят получить от России репарации в виде Львовской области Украины. По его словам, польские власти ищут возможность начать переговоры с РФ о судьбе региона.

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