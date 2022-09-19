Протестные настроения начали расти на Украине в преддверии зимы | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 17:04

Всероссийские проверочные работы начнутся в школах Подмосковья 19 сентября

Мир

19 сентября 2022, 17:04

Убивший родителей в Турции россиянин записал видео с объяснением

Реклама

Происшествия

19 сентября 2022, 16:49

Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:41

Почти 90 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули двум жителям Домодедова

Эксклюзив

19 сентября 2022, 16:40

«Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:30

Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:22

Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн

Происшествия

19 сентября 2022, 16:19

Ураган в Курской области унес жизни двух человек. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:19

Более 10 тысяч земельных нарушений устранили в Подмосковье с начала года

Мир

19 сентября 2022, 15:42

Протестные настроения начали расти на Украине в преддверии зимы

Экс-депутат Рады Кива: украинцы остались без средств к существованию и работы

Читать 360tv в

На Украине растут протестные настроения в преддверии зимы на фоне экономического кризиса. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.

Он сравнил экономический кризис с оружием массового поражения.

Реклама

«Большинство граждан Украины остались без средств к существованию и работы, начались сокращения и задержки с зарплатами в государственном и социальном секторе, что вызывает недовольство среди населения киевским режимом», — написал Кива.

Реклама

По его словам, украинцы осознают, что могут просто не пережить эту зиму «с такой стратегией и политикой власти». И бежать, рассудил он, уже некуда — Европа больше не хочет принимать украинцев.

Экс-депутат Рады добавил, что борьба за власть и влияние различных западных групп приближает Украину к прекращению существования.

Ранее Илья Кива заявил, что власти Польши хотят получить от России репарации в виде Львовской области Украины. По его словам, польские власти ищут возможность начать переговоры с РФ о судьбе региона.

Верховная рада

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама