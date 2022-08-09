Протестные акции ультраправых начались у дипмиссий России в Японии

Ультраправые организации устроили акции протеста у российских дипломатических миссий в Японии. Они приурочены к 77-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представители ультраправых на машинах, автобусах, микроавтобусах объезжают улицы квартала, где находится российское генконсульство в Осаке. Протестующие выкрикивают лозунги и требуют вернуть «северные территории». Так японцы называют острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, Хабомаи.

«Северные территории являются японской территорией. Верните северные территории — острова Хабомаи, Шикотак, Кунашир и Итуруп!» — выкривали люди из динамиков автомобилей.

Представители организаций зачитали около ворот консульства текст с требованием вернуть территории.

Агентству в диппредставительстве в Токио и генкосульстве в Осаке заявили, что дипломаты продолжают работать в обычном режиме.

Протесты приурочены также к годовщине вступления Советского Союза в войну против Японии 9 августа 1945 года.