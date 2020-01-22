Протестанты во Франции остановили работу самой мощной ГЭС

Работа ГЭС прекратилась вечером 21 января. Приостановить станцию решили в ходе собрания бастующих сотрудников.

«Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы», — уточнили на телеканале.

Ранее 5 декабря во Франции начались забастовки. Работники требуют властей отказаться от предлагаемой пенсионной реформы.