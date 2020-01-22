Протестанты во Франции остановили работу самой мощной ГЭС
Сотрудники самой мощной гидроэлектростанции Grand’Maison во Франции прервали ее работу. Это знак протеста против пенсионной реформы властей, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Работа ГЭС прекратилась вечером 21 января. Приостановить станцию решили в ходе собрания бастующих сотрудников.
«Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы», — уточнили на телеканале.
Ранее 5 декабря во Франции начались забастовки. Работники требуют властей отказаться от предлагаемой пенсионной реформы.