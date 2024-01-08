Мир 08 января 2024, 22:05 Протестанты в Нью-Йорке перекрыли основные мосты города Пропалестинские манифестанты заблокировали основные мосты в Нью-Йорке Freepik

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Участники протеста в центре Нью-Йорка заблокировали движение на трех мостах и тоннеле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места событий. На кадрах видно, что люди выступают в поддержку Палестины.

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«У нас все силы отреагировали. На данный момент Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, туннель Холланда [заблокированы]», — сообщили в правоохранительных органах Нью-Йорка.

Полицейские предупредили водителей насчет проблем с проездом рядом с мостами и туннелем. Манифестанты встали в колонну поперек каждой из вышеперечисленных магистралей. Люди просят о немедленном снятии блокады с сектора Газа и прекращении огня в анклаве. Также протестанты призывают прекратить оккупацию палестинских территорий со стороны Израиля.

Ранее в Минздраве сектора Газа сообщили, что количество жертв после израильских ударов по анклаву превысило 23 тысячи человек. Также почти 59 тысяч жителей получили ранения.