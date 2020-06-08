Pornhub опубликовал посвященное протестам в США порно

Митинги в США, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда, стали одной из главных тем последних недель. Не остался в стороне и видеохостинг Pornhub. На сайте появились посвященные протестам порноролики.

На Pornhub уже опубликованы десятки видеозаписей с тегом #blacklivesmatter («жизни чернокожих имеют значение). Именно этот лозунг используют участники протестов.

Во многих таких роликах чернокожие мужчины занимаются сексом с белыми женщинами. При этом у ряда видеозаписей есть подписи, которые призывают к гражданскому активизму. Название одного из роликов гласит: «Вот как вы можете показать свою поддержку — делайте чернокожих детей».

Также авторы переосмыслили лозунг #blacklivesmatter. Так на Pornhub появились видеозаписи с тегами #blackcocksmatter и #blackdicksmatter (они переводятся как «члены чернокожих имеют значение»).

Это не первый раз, когда видеохостинг Pornhub строит свой контент на острой теме. Например в марте платформа умудрилась заработать на пандемии коронавируса. На сайте даже создали специальный раздел Hazmat, в котором порноактеры занимались сексом в защитных костюмах и масках.