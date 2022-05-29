Оппозиция Молдавии организовала акцию протеста у парламента

Площадь перед зданием парламента Молдавии заполнили участники митинга, организованного Партией социалистов. Участники выступили против действий властей республики, которые привели к росту цен и тарифов без повышения зарплат и пенсий. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».

Организаторы митинга предоставили доступ к микрофону для выступления всем желающим.

Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил, что все предвыборные обещания действующего президента Майи Санду оказались пустыми.

«Они лгали людям, когда обещали им лучшую жизнь. Сегодня народ разочарован этими „хорошими временами“ и ясно говорит некомпетентным лицам, которые пилят народные деньги: „Отставка!“» — подчеркнул политик.

Социалисты собирают своих сторонников на акции протеста в Кишиневе с 18 мая. Среди основных требований — остановка роста цен, прекращение давления на оппозиционные СМИ и политиков.

По данным Национального банка Молдавии, годовая инфляция приблизилась к показателю в 27%. Это самый высокий уровень среди стран Европы. Рост цен на товары и услуги произошел на фоне резкого повышения тарифов на электроэнергию, газоснабжение и топливо.