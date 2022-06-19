Протест оппозиции в Кишиневе закончился срывом концерта Киркорова

Митинг оппозиции в Кишиневе завершился срывом выступления российских артистов. Полиция отказалась пропустить грузовик со сценой и оборудованием на центральную площадь. Протесты организовала оппозиционная партия «Шор», сообщило РИА «Новости».

Воскресный протест завершился у комиссариата полиции, митингующие переместились туда с центральной площади. По данным организаторов, в акции приняли участие около 40 тысяч человек, она прошла под лозунгом «Новая жизнь». Многие участники приехали в столицу Молдавии из регионов.

После окончания митинга на центральной площади должен был состояться концерт российских исполнителей — Филипа Киркорова, Давы и других артистов. Полиция отказалась пропускать на площадь грузовик со сценой и оборудованием. Протестующие потребовали в комиссариате предоставить организаторам концерта возможность провести его.

«Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел», — сообщила агентству вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

Полиция провела проверку грузовика на наличие подозрительных предметов, которая затянулась. В результате концерт пришлось отменить.