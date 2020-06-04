Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне

Заседание было прервано из-за неподобающего поведения оппозиционеров, кто-то даже разлил в зале некую жидкость, которая оказалась биоудобрением. «Экспресс газета» написала, что сделали депутаты это в память о событиях 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь.