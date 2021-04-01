Природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы (NABU) потребовали отозвать выданное разрешение на за вершение укладки труб «Северного потока — 2». Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) эти протесты отклонило.

«BSH отклонил протест NABU и DUH на строительство и эксплуатацию Nord Stream 2. <…> После рассмотрения изложенных в протесте сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов выданное ранее разрешение остается в силе», — приводит ТАСС текст сообщения регулятора.

В ведомстве подчеркнули, что укладка труб не опасна для морской флоры и фауны. Это доказывает экспертиза, которую BSH провела ранее.

На прошлой неделе председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат в этом году. По его словам, проект готов уже на 90%. 31 марта для завершения работы по первой линии газопровода в район исключительной экономической зоны Дании пришел трубоукладчик «Академик Черский».