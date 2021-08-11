Протасевич обозначил свою роль в белорусских протестах в 2020 году

Один из основателей белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал о своей роли в минских протестах в прошлом году. Интервью с блогером опубликовал RT.

Протасевич сообщил, что не скрывает своего участия в координации людей во время воскресных акций протеста в Минске. Однако 9,10 и 11 августа 2020 года он не руководил движением, поскольку был отрезан от интернета.

Блогер отметил, что не только Nexta в то время активно освещала протесты в Белоруссии и показывала «точки противостояния». По его словам, у всех Telegram-каналов были тысячи журналистов на улице.

«Поэтому это сложно назвать координацией. Это было самое быстрое публикование информации, в том числе в точках напряжения», — сказал Протасевич.

В заключении блогер добавил, что причисляет себя к соавторам попытки госпереворота в Белоруссии. По его словам, он искренне верил в то, что делал. В то время он был идейным и чересчур надеялся на воплощение каких-то несуществующих идеалов.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года после посадки самолета авиакомпании Ryanair. Позже Романа и задержанную вместе с ним Софью Сапегу перевели под домашний арест.