Протасевич назвал Тихановскую «святой невинностью», которой «диктуют заявления»

Основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич назвал «святой невинностью» лидера оппозиции республики Светлану Тихановскую. Он подчеркнул, что не может сказать про нее ничего плохого.

Об этом он заявил журналистам после брифинга вокруг ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair. Его слова процитировало РИА «Новости».

«На самом деле Светлана Тихановская — тот человек, о котором я практически не могу сказать ничего плохого. Я бы описал ее словосочетанием „святая невинность“, в отличие от всего того круга людей (которые ее окружают — прим. ред.) — это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают», — отметил Протасевич.

Он подчеркнул, что Тихановская сильно изменилась, «подросла» во многих аспектах. Он добавил, что снимал один из ее визитов к зарубежным политикам — это были короткие визиты вежливости, которые «длятся иногда несколько минут, а тиражируются как какая-то серьезная встреча». Многие из них — просто визиты вежливости, на которых происходит обмен любезностями без каких-либо серьезных обсуждений.

Он рассказал, что Тихановской во многом «задают вектор» и «диктуют заявления». Протасевич рассказал, что во время съемок одной из встреч в Афинах к Тихановской подошел ее советник с текстом на экране телефона и сказал его зачитать перед камерой — вскоре этот ролик появился в Сети.