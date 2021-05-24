Протасевич начал сотрудничать со следствием. Видео

Один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием. Молодой человек находится в минском изоляторе и никаких проблем со здоровьем не испытывает.

Видеообращение Протасевича опубликовало в своем Telegram РИА «Новости». Он находится в СИЗО № 1 Минска.

«Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске», — подчеркнул Протасевич.

Он заверил, что не испытывает проблем со здоровьем, «в том числе с сердцем и какими-либо другими органами».

«Отношение ко мне со стороны сотрудников (правоохранительных органов — прим. ред.) максимально корректное и по закону», — обратил внимание Роман Протасевич.

Накануне в Минске экстренно сел летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Борт начал посадку после сообщения диспетчера о возможном минировании лайнера. Взрывного устройства специалисты после приземления не нашли.

При повторном досмотре спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был среди пассажиров. Канал в Белоруссии признан экстремистским, а его авторов объявили в международный розыск.