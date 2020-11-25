Протаранивший ворота резиденции Меркель автомобиль уже пытался въехать в забор ведомства в 2014 году

По данным газеты, тогда на одной стороне машины было написано: «Больше никаких убийств людей», а на другой: «Николь, я люблю тебя». Сегодня на автомобиле красовалась надпись: «Проклятые убийцы детей и стариков». Как сообщили СМИ, этот лозунг связан с введенными в Германии ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В 2014 году водителя Volkswagen допросили и отпустили. Шесть лет назад никто не пострадал, так как машина ехала медленно. После сегодняшнего происшествия водителя увезли в инвалидной коляске.

«Никакой опасности для канцлера, других членов федерального правительства или сотрудников канцелярии не было», — приводит издание слова представителя ведомства.

Расследованием этого дела занялась полиция Берлина.