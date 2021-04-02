Протаранивший КПП около Капитолия водитель скончался

Водитель автомобиля, устроивший аварию около контрольно-пропускного пункта Капитолия, скончался. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным журналистов, водитель врезался в КПП, ранив двух правоохранителей. После он выскочил из салона машины с ножом в руках. Присутствовавшие на месте полицейские открыли по нему огонь.

Двух пострадавших полицейских и раненого водителя госпитализировали в больницу. После оказания медицинской помощи мужчину планировали взять под стражу. Пока неизвестны ни его имя, ни мотивы, по которым он пошел на этот поступок.

FOX News со ссылкой на собственные источники в спецслужбах уточнил, что водитель действовал один и не был связан с какой-либо группировкой.

По данным издания, все произошло около основного контрольно-пропускного пункта, через который сенаторы и их помощники проходят каждый день. Но сейчас В Конгрессе недельные весенние каникулы, поэтому сенаторов в здании не было.

После случившегося охрана Капитолия попросила всех, кто находится внутри здания не подходить к окнам и не выходить на улицу без необходимости. В правительственных зданиях Вашингтона действуют усиленные меры безопасности после того, как толпа сторонников Трампа устроила штурм Капитолия во время подсчета голосов выборщиков.