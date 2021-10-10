Арестован летчик, пообещавший протаранить Нотр-Дам
Бывший пилот хотел врезаться в Нотр-Дам на самолете
Французские полицейские арестовали пилота, который хотел протаранить Нотр-Дам на самолете. Он был задержан в Париже после того, как к силовикам обратился его родственник. Предположительно, у задержанного большие проблемы с психикой.
Как сообщило News.in-24, 50-летний подозреваемый раньше работал пилотом компании Air Liberté. У него есть собственный одномоторный четырехместный самолет Cessna. На нем он и планировал разбиться.
«Вот увидите, что в ближайшие дни этот самолет врежется в Нотр-Дам», — пообещал он своему родственнику, который впоследствии обратился в полицию.
Источник издания сообщил о серьезных проблемах с психикой задержанного. Скорее всего, его переведут в больницу. Вскоре мужчину подвергнут врачебной экспертизе.
Во время обыска, проведенного в доме подозреваемого, не было обнаружено никаких признаков того, что он собирался таранить Нотр-Дам.
Генерал Дан-Луи Жоржелин в середине сентября пообещал, что сгоревший собор Нотр-Дам де Пари будет полностью восстановлен в 2024 году.