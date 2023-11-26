Мир 26 ноября 2023, 02:09 «Просыпается бандеровский инстинкт». Украинцев обвинили в Польше в национализме Польский политик Туманович обратился к украинцам из-за нацистских лозунгов «ВКонтакте»

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В украинцах просыпается «бандеровский инстинкт», когда кто-то не соглашается с их привилегированным положением. Об этом написал польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович на своей странице в соцсети X.

Политик прокомментировал видео, снятое на пограничном пункте пропуска Корчова. В ролике украинские дальнобойщики выкрикивают в адрес польских полицейских оскорбительные националистические лозунги.

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«Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт», — прокомментировал эти кадры Туманович.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной и не пропускают через них коммерческие автомобиль. Польские водители пожаловались, что лишаются работы и разоряются из-за демпинга украинских коллег.

На границе между странами образовались многокилометровые очереди, в которых уже умерли два украинских водителя. В пятницу, 24 ноября, стало известно, что протестующие заблокировали поставку Украине и военных грузов.

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