Мир 11 ноября 2022, 10:44 «Просвета в туннеле не просматривается». Посол Антонов — об отношениях России и США Посол Антонов: российско-американские отношения переживают глубокий кризис РИА «Новости»

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Белый дом рассчитывает ослабить Россию, давит на нее политически и вводит санкции. Отношения двух стран находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил в интервью «Известиям» посол России в США Анатолий Антонов.

«Российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Пока просвета в туннеле не просматривается», — сказал он.

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Американские власти уверены, что нужно оказывать на Россию политическое давление и экономически шантажировать. Они делают это для того, чтобы страна ослабла и не смогла отстаивать свои национальные интересы.

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Одним из инструментов воздействия стал конфликт на Украине. Простые американцы не поддерживают боевые действия. Они заботятся только о своих семьях и личном благосостоянии. Однако коллективный Запад использует ситуацию для того, чтобы побороть Россию — сильную страну с большой историей.

Анатолий Антонов считает, что США могут моментально остановить конфликт на Украине. Для этого достаточно отдать приказ киевскому режиму — он потерял самостоятельность и не ослушается. Вместо этого американское правительство продолжило поставлять на Украину новые партии оружия.