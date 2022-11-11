11 ноября 2022, 10:44
«Просвета в туннеле не просматривается». Посол Антонов — об отношениях России и США
Посол Антонов: российско-американские отношения переживают глубокий кризис
Белый дом рассчитывает ослабить Россию, давит на нее политически и вводит санкции. Отношения двух стран находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил в интервью «Известиям» посол России в США Анатолий Антонов.
«Российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Пока просвета в туннеле не просматривается», — сказал он.
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Американские власти уверены, что нужно оказывать на Россию политическое давление и экономически шантажировать. Они делают это для того, чтобы страна ослабла и не смогла отстаивать свои национальные интересы.
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Одним из инструментов воздействия стал конфликт на Украине. Простые американцы не поддерживают боевые действия. Они заботятся только о своих семьях и личном благосостоянии. Однако коллективный Запад использует ситуацию для того, чтобы побороть Россию — сильную страну с большой историей.
Анатолий Антонов считает, что США могут моментально остановить конфликт на Украине. Для этого достаточно отдать приказ киевскому режиму — он потерял самостоятельность и не ослушается. Вместо этого американское правительство продолжило поставлять на Украину новые партии оружия.
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