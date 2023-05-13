Мир 13 мая 2023, 11:28 «Просто заткнись!» В Сети возмутились антироссийским выпадом Бербок Пользователи Twitter осудили призыв главы Бербок не помогать оружием России МИД РФ

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что любые поставки оружия или товаров военного назначения для России будут равны участию в конфликте на Украине. Пользователи Twitter жестко раскритиковали слова главы немецкого внешнеполитического ведомства.

«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась!» — написал один из пользователей.

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Он напомнил, что сам Запад активно поставляет Украине оружие, а другим странам приказывает этого не делать.

Другой комментатор поинтересовался, не являются ли военные транши ЕС ВСУ участием в конфликте.

Третий посетовал на наивность немцев, которые все еще верят, будто что-то изменится к лучшему с такими политиками во главе страны.

«У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать», — подчеркнул четвертый пользователь.

Ранее Германия расценила военные поставки третьими странами для России как участие в украинском конфликте.