13 мая 2023, 11:28
«Просто заткнись!» В Сети возмутились антироссийским выпадом Бербок
Пользователи Twitter осудили призыв главы Бербок не помогать оружием России
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что любые поставки оружия или товаров военного назначения для России будут равны участию в конфликте на Украине. Пользователи Twitter жестко раскритиковали слова главы немецкого внешнеполитического ведомства.
«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась!» — написал один из пользователей.
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Он напомнил, что сам Запад активно поставляет Украине оружие, а другим странам приказывает этого не делать.
Другой комментатор поинтересовался, не являются ли военные транши ЕС ВСУ участием в конфликте.
Третий посетовал на наивность немцев, которые все еще верят, будто что-то изменится к лучшему с такими политиками во главе страны.
«У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать», — подчеркнул четвертый пользователь.
Ранее Германия расценила военные поставки третьими странами для России как участие в украинском конфликте.
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