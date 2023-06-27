27 июня 2023, 16:48
«Просто символически». Глава Минобороны Белоруссии удивил Лукашенко, подарив макет атомной бомбы СССР
Глава Минобороны Белоруссии Хренин подарил президенту Лукашенко макет атомной бомбы СССР
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подарил президенту страны Александру Лукашенко макет первой атомной бомбы СССР. Министр преподнес сувенир во время рабочей встречи, перед тем как приступить к докладу, и сильно удивил Лукашенко.
Хренин попросил разрешения «выполнить одну миссию» и достал подарок. Президент изумился: «Бомбу привез?!»."Так точно. Разрешите вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе. <…> Чтобы символично было, что это у нас все находится», — отрапортовал Виктор Хренин.
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Александр Лукашенко отметил, что современная бомба «смотрится по-другому», и призвал «врагов» не думать, что Белоруссия слишком уж сильно радуется по поводу ядерного оружия и потому «символизмом занимается».
Ранее, в середине июня, Лукашенко заявил, что сам попросил Россию разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и выразил надежду на то, что его не придется применять.
Ядерное оружие
Белоруссия
Александр Лукашенко
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