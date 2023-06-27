Мир

27 июня 2023, 16:48

«Просто символически». Глава Минобороны Белоруссии удивил Лукашенко, подарив макет атомной бомбы СССР

Глава Минобороны Белоруссии Хренин подарил президенту Лукашенко макет атомной бомбы СССР

Читать 360tv в

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подарил президенту страны Александру Лукашенко макет первой атомной бомбы СССР. Министр преподнес сувенир во время рабочей встречи, перед тем как приступить к докладу, и сильно удивил Лукашенко.

Хренин попросил разрешения «выполнить одну миссию» и достал подарок. Президент изумился: «Бомбу привез?!».

"Так точно. Разрешите вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе. <…> Чтобы символично было, что это у нас все находится», — отрапортовал Виктор Хренин.

Реклама

Александр Лукашенко отметил, что современная бомба «смотрится по-другому», и призвал «врагов» не думать, что Белоруссия слишком уж сильно радуется по поводу ядерного оружия и потому «символизмом занимается».

Ранее, в середине июня, Лукашенко заявил, что сам попросил Россию разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и выразил надежду на то, что его не придется применять.

Ядерное оружие

Белоруссия

Александр Лукашенко

Реклама

Реклама