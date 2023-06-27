Мир 27 июня 2023, 16:48 «Просто символически». Глава Минобороны Белоруссии удивил Лукашенко, подарив макет атомной бомбы СССР Глава Минобороны Белоруссии Хренин подарил президенту Лукашенко макет атомной бомбы СССР Официальный сайт президент Республики Беларусь

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подарил президенту страны Александру Лукашенко макет первой атомной бомбы СССР. Министр преподнес сувенир во время рабочей встречи, перед тем как приступить к докладу, и сильно удивил Лукашенко.

Хренин попросил разрешения «выполнить одну миссию» и достал подарок. Президент изумился: «Бомбу привез?!».

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Александр Лукашенко отметил, что современная бомба «смотрится по-другому», и призвал «врагов» не думать, что Белоруссия слишком уж сильно радуется по поводу ядерного оружия и потому «символизмом занимается».

Ранее, в середине июня, Лукашенко заявил, что сам попросил Россию разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и выразил надежду на то, что его не придется применять.