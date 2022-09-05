Эксклюзив 05 сентября 2022, 19:30 (обновлено: 05 сентября 2022, 21:11) Поделиться Telegram

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Viber «Просто риторика». Слова Борреля о России назвали попыткой поднять боевой дух в Европе Блогер Ремесло назвал «трусливой тактикой» слова Борреля о России РИА «Новости»

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Слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля о России являются попыткой поднять боевой дух в Европе, рассказал «360» блогер Илья Ремесло. По его словам, глава евродипломатии хочет уколоть РФ, но не желает окончательного разрыва отношений.

Жозеп Боррель во время выступления назвал Россию «фашистским государством».

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«Он уже стал отнекиваться и говорить, что на самом деле этого не говорил, его не так поняли. Это типичная тактика, довольно трусливая — они (Евросоюз — прим. ред.) боятся, что их признают стороной конфликта, что последует полный разрыв», — выразил мнение Илья Ремесло.

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По словам эксперта, на такой шаг ЕС не готов. Там решили оскорблять Россию, но делать это так, чтобы не допустить полного разрыва отношений.

«Просто такая риторика. <…> Они сами себя пытаются убедить и каким-то образом поднять боевой дух себе и союзникам, чувствуя, что в Европе нет какой-то монолитности по этому вопросу», — подчеркнул Ремесло. Он подчеркнул, что слова Борреля не имеют никакой связи с реальностью.

На скандальное высказывание главы евродипломатии отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобными словам Боррель «обнулил» себя как дипломат.

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