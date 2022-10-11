«Просто безумно». Захарова оценила новую национальную стратегию США по Арктике | 360°

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«Просто безумно». Захарова оценила новую национальную стратегию США по Арктике

Представитель МИД РФ Захарова: стратегия США по Арктике отражает их милитаризацию

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Обновленная нацстратегия США по Арктике направлена на милитаризацию политики Вашингтона в этом регионе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

Во время еженедельного брифинга дипломат указала на политизированность обновленной нацстратегии по Арктике со стороны США.

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«Там уже появились антироссийские установки, при этом суть осталась неизменной — концептуально закрепить проецировании национальных интересов Вашингтона во всей Арктике и по максимуму использовать для этого своих союзников и НАТО», — отметила Захарова.

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По словам представителя МИД РФ, сейчас просматривается линия на милитаризацию арктической политики Вашингтона и усиление военного противоборства в этом регионе. Запад стремится к сотрудничеству в арктическом регионе, однако без участия России — это невозможно.

«Придумывать сотрудничество в Арктике без России абсурдно и дико. Просто безумно», — резюмировала она.

Ранее Мария Захарова заявила, что сигналы, которые поступают от Белого дома, заключают в себе «провокационную воинственность» и намеки на диалог между Москвой и Вашингтоном.

США

Мария Захарова

Арктика

МИД РФ

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