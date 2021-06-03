Проституткам разрешили объединяться в профсоюзы в Испании

Верховный суд Испании присудил проституткам право объединяться в профсоюзы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Уточняется, что женщинам разрешили профессиональные объединения при условии, что они работают индивидуально, а не на сутенеров. При этом устав организации OTRAS, которая подала в суд, назвали недействительным, так как они практиковали наемную проституцию.

«Поддерживая апелляцию, поданную Союзом организаций секс-работников (OTRAS), решение аннулировано, поданные иски отклонены. Оспариваемый статус считается законным», — рассказали в суде.