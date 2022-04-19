«Простите за наших дураков». Пожилая жительница украинского села обрадовалась гумпомощи от военных РФ

Телеканал «Звезда» показал на видео разговор с пожилой жительницей украинского села Екатериной. Пенсионерка обрадовалась российским военным, которые привезли гуманитарную помощь — в грузовиках было 15 тонн продовольствия.

В селе давно проблемы с едой: единственный магазин на весь населенный пункт закрыт уже четыре года. Местные жители на велосипеде ездят в соседний город за продуктами. Екатерина за неделю намотала на велосипеде около 80 километров.

«Мы рады, что вы приехали. Пусть простят нас русские за наших дураков. <...> Мы, хлопцы, не Украина, мы ЛНР», — отметила сельчанка.

Также Екатерина с гордостью вспомнила, что отец ее бабушки «воевал за русского царя».

Ранее СМИ показали движение специальной военной колонны ВС РФ на Украине с грузом первой необходимости. Колонна, в которой было свыше 100 грузовиков, везла патроны, продовольствие и воду, а также бронетехнику для укрепления позиций. Вертолеты Ми-8 прикрывали колонну с воздуха.