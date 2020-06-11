Проспект Маршала Жукова могут вернуть в Одессе

Сейчас они носят названия проспекта Небесной сотни и улицы Инглези. Решение переименовать их было принято в 2016 году тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Труханов считает, что «те, кто боролся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию», поэтому планирует вернуть старые названия.