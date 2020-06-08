Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа Флойда

«Так же обращаюсь к митрополиту Эпифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви», — добавил депутат.

Он обратился к премьер-министру Незалежной Денису Шмыгалю с призывом выделить семье Флойда 10 миллионов долларов в качестве материальной помощи, а также внести его в список «небесной сотни», который начал «революцию гидности» в Соединенных Штатах.

В конце мае в штате Миннесота сотрудники полиции убили афроамериканца при задержании. После этого в Соединенных Штатах и некоторых европейских странах прошли митинги и протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки, погромы, грабежи и мародерства.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова выразила уверенность, что расовая дискриминация — это вторая большая проблема в США после недоработок в сфере логистики и здравоохранения.