    08 июня 2020, 16:07

    Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа Флойда

    Артур Блянихов

    Украинский депутат Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Степана Бандеры в честь афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский. Об этом сообщила «Свободная пресса».
    Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь Джорджа Флойда

    «Так же обращаюсь к митрополиту Эпифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви», — добавил депутат.

    Он обратился к премьер-министру Незалежной Денису Шмыгалю с призывом выделить семье Флойда 10 миллионов долларов в качестве материальной помощи, а также внести его в список «небесной сотни», который начал «революцию гидности» в Соединенных Штатах.

    В конце мае в штате Миннесота сотрудники полиции убили афроамериканца при задержании. После этого в Соединенных Штатах и некоторых европейских странах прошли митинги и протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки, погромы, грабежи и мародерства.

    Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова выразила уверенность, что расовая дискриминация — это вторая большая проблема в США после недоработок в сфере логистики и здравоохранения.