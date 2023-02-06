Эксклюзив 06 февраля 2023, 12:46 Проснулись, а кровать ходит ходуном. Как турецкий город Мерсин пережил землетрясение Жительница Мерсина рассказала, как проснулась от землетрясения

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Утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой в 7,4 балла. По предварительным данным, в обеих странах погибли и пострадали десятки людей. Жительница турецкого города Мерсин Анна в интервью «360» рассказала, как произошли подземные толчки.

«Моя семья живет на седьмом этаже. Мы проснулись оттого, что кровать трясет. Было очень страшно», — описала она.

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Девушка рассказала, что она родом из Туркмении. По ее словам, в этом регионе часто случаются землетрясения. Но утренние толчки ее напугали не на шутку.

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«Баллов пять до Мерсина точно дошло. Сначала сильно трясло минуты две. Потом был повторный толчок длиной примерно 15-20 секунд. Но он был слабее», — описала Анна.

Она отметила, что к полудню ситуация в городе наладилась.

«Уже все спокойно, но чувство беспокойства еще есть. В городе сделали пункты раздачи горячей еды», — поделилась собеседница «360».

Анна рассказала, что отслеживает угрозу землетрясений через приложение. Также она сообщила, что готова к переезду в случае необходимости.

«Думаю, все будет хорошо. Уезжать не планирую, но сумка с документами наготове», — описала девушка и добавила, что уже готова отвезти детей сама в безопасное место.