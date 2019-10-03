Прославившаяся пением в Лос-Анджелесе бездомная россиянка выпустит альбом

У скрипачки Эмили Замурки выйдет своя пластинка. Диск под названием «Рай», или Paradise, для русской бездомной эмигрантки выпустит лейбл Diamond, Silver Blue Records.

Сотрудничать Эмили предложил известный американский продюсер Джоэль Даймонд, сообщил портал TMZ. Его впечатлил голос 52-летней женщины, когда она в метро исполняла арию из оперы Джакомо Пуччини. Даймонд решил записать бездомную в профессиональной студии.

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Продюсер хочет создать вместе с Замуркой альбом, в котором будут пересекаться классическая и электронно-танцевальная музыка.

Джоэль Даймонд был дважды номинирован на премию «Грэмми». Благодаря ему свет увидели десятки пластинок, покоривших музыкальные чарты.

Сеть восхитило выступление бездомной и безработной эмигрантки из России. Опубликованный ролик моментально стал вирусным. Помочь талантливой женщине вызвались многие, в том числе и член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускайно. Он вызвался оплатить переезд Замурки и ее проживание в гостинице во время фестиваля Little Italy в Сан-Педро. Женщину пригласили выступить на открытии мероприятия.