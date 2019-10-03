Прославившаяся пением в Лос-Анджелесе бездомная россиянка выпустит альбом
Сотрудничать Эмили предложил известный американский продюсер Джоэль Даймонд, сообщил портал TMZ. Его впечатлил голос 52-летней женщины, когда она в метро исполняла арию из оперы Джакомо Пуччини. Даймонд решил записать бездомную в профессиональной студии.
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Продюсер хочет создать вместе с Замуркой альбом, в котором будут пересекаться классическая и электронно-танцевальная музыка.
Джоэль Даймонд был дважды номинирован на премию «Грэмми». Благодаря ему свет увидели десятки пластинок, покоривших музыкальные чарты.
Сеть восхитило выступление бездомной и безработной эмигрантки из России. Опубликованный ролик моментально стал вирусным. Помочь талантливой женщине вызвались многие, в том числе и член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускайно. Он вызвался оплатить переезд Замурки и ее проживание в гостинице во время фестиваля Little Italy в Сан-Педро. Женщину пригласили выступить на открытии мероприятия.