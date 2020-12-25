Просивший акции «Газпрома» школьник получил тульский пряник и портрет Путина

Вручал подарок Рустаму сам Дед Мороз. Мальчик получил тульский пряник, портрет Владимира Путина с автографом и термокружку, точную копию той, которой пользуется российский лидер.

Руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефедов от имени федерального агентства дополнительно вручил Рустаму «Большую универсальную школьную энциклопедию».

Представители ведомства отметили амбициозность мальчика и заявили, что он должен сохранить интерес к нефтегазовой отрасли в будущем. Рустам учится во втором классе и постоянно участвует в движении «Хорошие люди». Вместе с друзьями он помогает во время субботников и принимает участие в благотворительных акциях.