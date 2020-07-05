Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф, который расположен близ Вены, застрелили просителя убежища из России.

Об этом сообщило австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.

Известно, что инцидент произошел на улице Брюнерштрассе в Герасдорф-бай-Вьен в субботу около 19:30 по местному времени (18:30 по Москве).

Подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц, сообщил представитель местной полиции. По его словам, задержанный не оказал сопротивления. Пока мотивы преступления неизвестны.

Подробности о личности жертвы не приводятся. Однако, по словам представителя ведомства Вальтера Шварценекера, у убитого был российский паспорт. «Вероятно, чеченец», — приводит его слова радиостанция OFR.

Правоохранители начали расследование преступления.