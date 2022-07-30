Просидела 82 дня. Русскую журналистку задержали при пересечении американской границы

Журналистка Татьяна Куликова, задержанная при пересечении американской границы, вышла на свободу сегодня. Ей пришлось 82 дня провести в неволе. Куликова рассказала «360», что ее задержание было стандартной процедурой, но затянулось — ее «не отпускали без причин».

«Задержание при запросе убежища при пересечении мексикано-американской границы — это то, что происходит не с теми, кому „не повезло“, а со всеми. Проситель должен доказать необходимость убежища. Чтобы получить иммиграционный статус, он должен подать специальную форму, пройти шесть слушаний (обычно), выиграть суд», — пояснила Куликова.

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Долгая история

По ее словам, если человек просит убежище, прибыв в страну по визе (например, туристической), то он находится там легально — остается по истечении полугода после подачи прошения получить разрешение на работу и ждать суда — годами. Пока суд не выигран и политические или какие-либо еще преследования не доказаны, у человека статус просителя.

«Когда ты пересекаешь границу без визы, ты просто пересекаешь границу. Не имеет значения, политический беженец ли ты или родственник эмигранта, не дождавшийся воссоединения семьи, или еще кто-то. <…> Всех пересекающих границу арестовывают и отправляют в бордер», — сообщила журналистка.

Она добавила: устное прошение политического убежища не считается официальным — нужно направить «специальную форму в специальные органы», и обычно это делает адвокат, который потом будет защищать человека в суде, доказывая, что его страх возвращения на родину оправдан.

Бордер — что-то вроде «изолятора временного содержания для мигрантов».

«Там приходится ждать, пока будет заведено твое дело, и, возможно, пройти с иммиграционным офицером интервью на страх возвращения на родину. Это когда офицер пытается сделать первичный вывод, говоришь ты правду или ты просто классический экономический мигрант, решивший обойти миграционное законодательство США. Интервью бывает не у всех, на это нет времени: мигрантов много, офицеров мало. У меня интервью не было», — отметила Татьяна Куликова.

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«Система слепа»

Кому-то «сказочно везет» и его выпускают на свободу уже сразу из бордера, но Куликова призналась, что даже не рассчитывала на это для себя.

«Проведя в бордере пять дней, я отправилась в детеншен — там в норме сейчас люди содержатся до 40 дней. Национальность не имеет никакого значения. У русских есть стереотип, будто бы нас отпускают быстро, „не то что мексиканцев“. Это неправда. Система абсолютно слепа, и у всех там равные условия», — продолжила журналистка.

В бордере, где она была в мае, почти все были русскими. Многих освободили оттуда в течение трех недель по прибытии в детеншен.

«Кто-то выходит под залог, кому-то дают гуманитарный пароль. В целом никто не обязан нас отпускать вообще, все на усмотрение офицера, который закреплен за тобой. Если он не отпустит, то все слушания по твоему делу о прошении убежища состоятся в детеншене», — объяснила женщина.

Она добавила, что «это трудно, но есть огромный и неоспоримый плюс»: суд за четыре — девять месяцев, тогда как на свободе процесс «длится годами». После победы в суде проситель получает статус легального иммигранта. Через год можно получить грин-карту, еще через три года — гражданство.

«Я просидела так долго — 82 дня — просто потому, что офицер упорно меня не отпускала без каких-либо причин. Выход под залог был мне недоступен, потому что я пересекла границу благонадежным для страны способом — на машине, через пограничный контроль. А для получения гуманитарного пароль, на взгляд офицера, я оказалась слишком здорова», — сообщила Куликова.

Она уточнила, что «сидела» в Аризоне. В итоге наняла адвоката, и за две недели он вытащил журналистку. Вчера она получила гуманитарный пароль.

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Легальный статус

«Меня в числе прочих освободившихся привезли в лагерь, встретили невероятно тепло, объяснили, что все позади, помогли с документами, вкусно накормили и на роскошном автобусе отвезли в аэропорт. Я могла не уезжать, а остаться и ночевать там до тех пор, пока мне это было бы необходимо», — описала Куликова то, что было дальше.

Она призналась, что была очень удивлена огромным тратам американцев на содержание мигрантов.

В день освобождения Татьяна прилетела к друзьям в Калифорнию.

«Теперь меня ждет суд в 2025 году. В случае победы я могу претендовать на грин-карту через год и на гражданство — еще через три. Но я уже нахожусь в легальном статусе, могу учиться, путешествовать, получать медицинскую помощь, через шесть месяцев я надеюсь получить разрешение на работу и платить налоги», — закончила она.