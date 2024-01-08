Мир 08 января 2024, 16:58 «Проси у Зеленского». В ОАЭ саркастично ответили на просьбу Нетаньяху о деньгах для палестинцев Axios: лидер ОАЭ призвал премьера Израиля просить деньги у Зеленского JINI/XinHua/globallookpress

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Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян саркастично ответил на просьбу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выдать зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль. Об этом сообщило издание Axios.

Несколько недель назад глава израильского правительства попросил лидера Объединенных Арабских Эмиратов выплатить пособия по безработице палестинцам с Западного берега.

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«Проси деньги у Зеленского», — заявил Аль Нахайян.

Президента ОАЭ шокировало, что премьер Израиля подумал, будто власти арабского государства заплатят за проблему, возникшую из-за израильского решения. Аль Нахайян напомнил, что Зеленский получает много денег от других государств, поэтому «возможно», он смог бы «помочь» Нетаньяху.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября 2023 года. Число жертв в секторе Газа с начала обострения превысило 23 тысячи.