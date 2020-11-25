Прошли совместные румынско-американские учения
Совместные учения Румынии и США Rapid Falcon («Быстрый сокол») прошли на румынской базе Михаил Когэлничану и на полигоне Капу Мидия. Об этом сообщил ТАСС.
Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что во время учений американские военные использовали две мобильные ракетные системы HIMARS. В свою очередь румыны пустили в ход три реактивные системы залпового огня LAROM. Отмечается, что учения были нацелены на «развитие и укрепление военного взаимодействия между сухопутными силами» обеих стран.