Прошли совместные румынско-американские учения

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что во время учений американские военные использовали две мобильные ракетные системы HIMARS. В свою очередь румыны пустили в ход три реактивные системы залпового огня LAROM. Отмечается, что учения были нацелены на «развитие и укрепление военного взаимодействия между сухопутными силами» обеих стран.