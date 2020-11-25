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    25 ноября 2020, 17:13

    Прошли совместные румынско-американские учения

    Артур Блянихов

    Совместные учения Румынии и США Rapid Falcon («Быстрый сокол») прошли на румынской базе Михаил Когэлничану и на полигоне Капу Мидия. Об этом сообщил ТАСС.

    Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что во время учений американские военные использовали две мобильные ракетные системы HIMARS. В свою очередь румыны пустили в ход три реактивные системы залпового огня LAROM. Отмечается, что учения были нацелены на «развитие и укрепление военного взаимодействия между сухопутными силами» обеих стран.