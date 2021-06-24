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    24 июня 2021, 22:23

    Прошли переговоры между Лавровым и его коллегой из Белоруссии

    Дарья Морозова

    Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонные переговоры на тему сотрудничества между странами. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт МИД России.

    «Продолжилось обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений, затрагивавшихся на переговорах в ходе визита Макея в Москву 17–18 июня», — пояснили в ведомстве.

    Инициатором переговоров стало правительство Белоруссии.

    Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.