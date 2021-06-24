Прошли переговоры между Лавровым и его коллегой из Белоруссии

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонные переговоры на тему сотрудничества между странами. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт МИД России.

«Продолжилось обсуждение ряда вопросов двусторонних отношений, затрагивавшихся на переговорах в ходе визита Макея в Москву 17–18 июня», — пояснили в ведомстве. Инициатором переговоров стало правительство Белоруссии. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.