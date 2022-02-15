Прошли переговоры генсека ООН с Лавровым и Кулебой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Генсек ООН провел виртуальную встречу ранее сегодня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, он также переговорил не так давно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой», — цитирует официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика RT.

Отмечается, что в ходе переговоров Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность в связи с высокой напряженностью вокруг Украины. При этом он поприветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, которые нацелены на снижение этой напряженности.