Массовая акция протеста из-за инфляции прошла в Польше

Фермеры в Польше собрались на масштабную акцию протеста в Варшаве против растущей инфляции и политики властей в области сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС.

Митингующие вооружились транспарантами и флагами и прошли по центральным улицам до здания парламента, движение машин оказалось заблокировано.

На плакатах фермеров красовались лозунги: «Мы не позволим себя обворовать», «Не дадим себя обмануть», «Сожми кулак, не затягивай пояс».

«Правительству все равно, что нам тяжело. На инфляции они просто поднимают собственную маржу и получают еще больше денег», — заявил инициатор акции Михал Колодзейчак.

Он уточнил, что власти Польши закупают продовольствие у других стран и продают под видом собственного, из-за чего некоторые местные сельхозтовары пропадут с рынка, а цены еще больше вырастут.

В июне 2022 года цены в Польше выросли в среднем на 15,6% по сравнению с июнем 2021 года. В последний раз такая высокая инфляция в Польше была в 1997 году. Топливо на автомобильных заправках в июне выросло 9,4% по сравнению с маем и на 46,7% — по сравнению с июнем прошлого года.