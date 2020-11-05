Прошла церемония прощания с мэром Уфы

Мустафин скончался в результате осложнений, спровоцированных пневмонией и коронавирусом. Это произошло 29 октября, по словам главы Башкирии Радия Хабирова. Также он выразил соболезнования близким людям мэра.

«Я еще раз хочу сказать, что даже такие жизнерадостные, сильные люди не выдерживают натиск коронавируса. Поэтому очень прошу всех беречься», — заключи Хабиров.