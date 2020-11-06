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    06 ноября 2020, 00:36

    Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке — NBC

    Наталья Жуковская

    Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке, сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех действующих чиновников министерства обороны. Также стало известно, что Эспер планирует помочь конгрессу разработать законопроект о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации. Это еще больше оттолкнет его от Трампа, который ранее заявил, что названия меняться не будут, уверены журналисты.
    Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке — NBC

    Члены кабмина США иногда готовят заявления об отставке с открытой датой во время выборов президента. Сейчас это дает главнокомандующему возможность не уходить с поста, если выиграет Трамп.

    Избранный президент обычно решает, принимать ли заявление об отставке сразу, как станут известны результаты выборов.

    Однако в Пентагоне сообщили журналистам NBC, что Эспер — один из тех чиновников, которых администрация собиралась отстранить после выборов.

    Так как его пребывание в Пентагоне, возможно, подходит к концу, Эспер решил помочь членам конгресса разработать закон о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации.