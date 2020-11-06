Члены кабмина США иногда готовят заявления об отставке с открытой датой во время выборов президента. Сейчас это дает главнокомандующему возможность не уходить с поста, если выиграет Трамп.

Избранный президент обычно решает, принимать ли заявление об отставке сразу, как станут известны результаты выборов.

Однако в Пентагоне сообщили журналистам NBC, что Эспер — один из тех чиновников, которых администрация собиралась отстранить после выборов.

Так как его пребывание в Пентагоне, возможно, подходит к концу, Эспер решил помочь членам конгресса разработать закон о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации.