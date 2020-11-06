Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке — NBC
Глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке, сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех действующих чиновников министерства обороны. Также стало известно, что Эспер планирует помочь конгрессу разработать законопроект о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации. Это еще больше оттолкнет его от Трампа, который ранее заявил, что названия меняться не будут, уверены журналисты.
Члены кабмина США иногда готовят заявления об отставке с открытой датой во время выборов президента. Сейчас это дает главнокомандующему возможность не уходить с поста, если выиграет Трамп.
Избранный президент обычно решает, принимать ли заявление об отставке сразу, как станут известны результаты выборов.
Однако в Пентагоне сообщили журналистам NBC, что Эспер — один из тех чиновников, которых администрация собиралась отстранить после выборов.
Так как его пребывание в Пентагоне, возможно, подходит к концу, Эспер решил помочь членам конгресса разработать закон о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации.