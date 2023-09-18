Мир 18 сентября 2023, 21:29 Просчеты США и ЕС в пандемию стали причиной неутешительного выполнения ЦУР ООН Вице-премьер РФ Оверчук: просчеты США в пандемию помешали выполнению ЦУР ООН piqsels

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Организация объединенных наций плохо выполнила Цели устойчивого развития из-за просчетов США и ЕС во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук на саммите, приуроченном ЦУР ООН в Нью-Йорке, его слова привел ТАСС.

«Согласны с неутешительными оценками Секретариата ООН о прогрессе в достижении ЦУР. <…> Среди причин сложившейся ситуации видим допущенные США и Европейским союзом просчеты в макроэкономической политике в период пандемии», — заявил он.

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По словам Оверчука, российская сторона, несмотря на давление со стороны недружественных государств, продолжит ответственно поставлять удобрения, продовольствия и энергоресурсы. Москва осознает, насколько это важно для развивающихся стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее в первом Добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР) заявили, что РФ ликвидировала крайнюю нищету в степени, соответствующей основным параметрам ООН. Кроме того, российская сторона сделала успехи в ликвидации голода.