Прощание с Шоном Коннери пройдет в узком кругу

Она пояснила, что ситуация с пандемией коронавируса не позволяет провести это событие в большом масштабе. После улучшения эпидемической ситуации в честь артиста возведут мемориал.

Кроме жены у Шона Коннери остался брат Нил и двое сыновей Джейсон и Стефан.

«Отец скончался в окружении родных в Нассау после непродолжительной болезни. Это для печальный день для всех, кто его знал и любил. Потеря для всех людей в мире, которым нравился его актерский дар», — заявил Джейсон Коннери.

Свои соболезнования семье артиста уже выразил последний исполнитель роли Джеймса Бонда актер Дэниел Крейг. По его словам, Коннери определил стиль эпохи, а его обаяние можно было измерять мегаваттами.

«Он продолжит оказывать влияние на актеров и режиссеров еще долгие годы. Я думаю о его семье и близких», — заявил артист.

Продюсеры кинофраншизы об агенте 007 Майкл Уилсон и Барбара Брокколи заявили, что опустошены смертью первого исполнителя роли самого известного шпиона.

«Его вхождение в историю кино началось с того, что он объявил эти незабываемые слова Меня „зовут Бонд … Джеймс Бонд“», — заявили они.

Свои соболезнования семье выразили коллеги Коннери: Хью Джекман, Антонио Бандерас, Сэм Нилл и Арнольд Шварценеггер.

Как напомнил «Царьград», Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где он исполнил главную роль — Джеймса Бонда. Кроме того, за роль полицейского Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился «Оскара».