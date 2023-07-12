Эксклюзив 12 июля 2023, 23:57 «Прощая все». Писательница Лазарева рассказала о творчестве Милана Кундеры Писательница Лазарева: Кундера поднимал в своих книгах философские вопросы Викимедиа

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Известный писатель Милан Кундера не считал себя ни французским, ни чешским писателем, а видел себя «где-то между».Примерно также можно было бы охарактеризовать его вклад в мировую литературу, заявила в разговоре с «360» писательница, член «Союза Литераторов» Ирина Лазарева.

«Коммунист с молодых лет, член партии до 1970-го года, он прославился работами, стройно вливающимися в ряд мировых конъюнктурных произведений… Прославляющих антикоммунистическую идеологию», — рассказала Лазарева.

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По словам писательницы, одна из самых популярных его работ — «Невыносимая легкость бытия». Это первая книга трилогии, которую позже экранизировали. В своем произведении Кундера поднял важные философские темы — о легкости и одновременной тяжести бытия.

По мнению Лазаревой, если человек задумается о значении и последствиях каждого поступка или слова, то груз ответственности придавит его, лишит воли к деятельности. Если решить, что отдельно взятая жизнь словно мгновение, ничего не значит во Вселенной, когда уменьшиться до песчинки, то жизнь будет легкой и потому бессмысленной.

«Примирение с глубокой нравственной извращенностью мира и есть лейтмотив произведений Милана Кундеры. Он как писатель отступает на второй план и позволяет своим героям многие циничные, безнравственные или бессмысленные поступки, заранее прощая им все», — сообщила Лазарева.

Милан Кундера умер 11 июля на 95-м году жизни в своей квартире в Париже. Это известный автор 10 романов, четыре из которых написаны на французском языке и шесть — на чешском. Ранее «360» опубликовал большой материал о том, как сложилась жизнь потрясающего романиста.