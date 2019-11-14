Прощай Майа! «Жесткая» отставка правительства Молдавии установила пророссийский курс Додона

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по вопросам экономики Иона Кику, которого должен утвердить парламент. А за день до этого в отставку отпраили все правительство Майи Санду. Это далеко не первое столкновение властных структур страны, отношения между которыми весьма осложнились после того, как к власти в 2016 году пришел пророссийский лидер Додон. Его победа на выборах привела к политическому кризису. Что не могут поделить президент, правительство и парламент — в материале «360».

Такая ситуация довольно-таки типична для парламентской республики, какой является Молдавия. Исполнительная власть здесь формируется парламентом, а не президентом. По этой причине, когда во главе государства встает человек, нацеленный на серьезное отстаивание своего видения будущего страны, то его интересы вступают в противоречие с парламентом. Противоречия, прежде всего, из-за раздачи министерских портфелей и формирования правительства.

Молдавский парламент отправил правительство в отставку Подробнее

По сути, Молдавия встала на распутье, которое обозначили две соперничающие парламентские группировки — пророссийские социалисты (по факту партия Додона) и прозападный блок ACUM («Сейчас»). Проблема июньского кризиса — их относительная равновесность в парламенте, которая предсказуемо привела к борьбе за правительственные места.

Именно тогда Майя Санду, ставленница ACUM, получила должность премьер-министра, а Зинаида Гречаный от социалистов стала спикером парламента. В какой-то момент Додона отстранили, а парламент хотели распустить. Президент, тем не менее, вскоре вернулся к власти, мировая общественность поддержала Санду, и все осталось как было.

Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду. Источник фото: РИА «Новости»

Биография Майи Санду в общем-то говорит сама за себя. За свою бурную карьеру она успела побыть и главным специалистом Отдела сотрудничества с Европейским союзом, и экономистом в представительстве Всемирного Банка в Кишеневе, и советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Она также основала в 2016 году собственную проевропейскую партию «Действие и солидарность», мечтающую о воссоединении с Румынией, и почти стала президентом в том же году, отстав от Додона всего на 4%.

Молдавскому премьеру понадобилась помощь Саакашвили для проведения реформ Подробнее

Получается, что правительство Санду шло вразрез с курсом самого Игоря Додона, который ориентируется на Москву, хотя часто говорит о том, что Кишинев открыт для взаимодействия и с Западом и с Россией.

Не сложно догадаться, что такой союз президента и парламента долго не продержится. Вероятно, инициатива Санду самолично назначить генпрокурора Молдавии стала лишь поводом к окончательному расколу, изначально возникшему из-за более серьезных противоречий по типу игнорирования Санду инициатив социалистов в парламенте и других.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Источник фото: РИА «Новости»

Очевидно, что отставку не одобрили в Брюсселе, так как это был очевидной провал прозападных сил в Молдавии. Характерна новость о том, что в Кишинев для «поддержки» прибыл бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Социалисты не исключают, что он прилетел для того, чтобы консультировать правительство Майи Санду.

Скорее всего, отставка правительства — еще один шаг Игоря Додона к смене политического курса. Вероятно, стоит ожидать дальнейшего потепления в отношениях России с республикой. А в самой Молдавии — усиления позиций президента. В обозримом будущем, скорее всего государство не станет президентской республикой, но какие-то элементы возможно позаимствует.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.