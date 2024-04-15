Мир 15 апреля 2024, 18:09 Просьбы США к Украине не атаковать российские НПЗ разозлили Зеленского WP: просьбы США не атаковать НПЗ России разозлили лидера Украины Зеленского РИА «Новости»

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Просьбе вице-президента США Камалы Харрис к Украине воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы разозлили лидера страны Владимира Зеленского. Об этом написало издание The Washington Post, сославшись на источники.

По их данным, Зеленский также не был убежден в том, что это единая позиция Белого дома, и предпочел проигнорировать ее, хотя американские власти не раз повторяли предупреждение. По мнению украинской стороны, удары по НПЗ — «редкая возможность противостоять сопернику». ВСУ не только не прислушались к рекомендациям, но и усилили атаки. Издание отметило, что это усугубило напряженность отношений с США, зародившуюся из-за застрявшего в конгрессе законопроекта о помощи Украине.

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Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ответ на призыв шефа Пентагона Ллойда Остина не бомбить российские НПЗ попросил о военной помощи. Министр пояснил, что удары по этим заводам не скажутся на мировом энергетическом рынке.