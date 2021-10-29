Просьбу Польши о снижении цены на газ изучат в «Газпром Экспорт»
Газпром экспорт получил обращение PGNiG о снижении цен на газ
В «Газпром Экспорт» рассмотрят обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении с 1 ноября цен на газ в рамках имеющегося контракта. В Польше заметили, что подорожание голубого топлива на европейском рынке можно считать чрезвычайной ситуацией.
Письмо PGNiG компания получила, сообщила газета «Известия» со ссылкой на «Газпром Экспорт».
«„Газпром экспорт“ <…> в настоящее время изучает его», — отметили в компании.
Глава PGNiG Павел Маевский ранее заметил, что происходящее с ценами на газ может послужить основанием для пересмотра ценовых условий, указанных для Польши в Ямальском контракте.
Между PGNiG и «Газпромом» действует долгосрочное соглашение, напомнило РИА «Новости». Оно предусматривает поставки до 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Пункт take-or-pay обязывает поляков приобрести минимум 8,7 миллиарда кубометров за указанный период. Контракт действителен до конца 2022 года, и продлевать его власти Польши не намерены.