Просьбу о немедленном проведении референдума в ЛНР назвали естественной реакцией на последние действия Украины | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Просьбу о немедленном проведении референдума в ЛНР назвали естественной реакцией на последние действия Украины Политолог Гаспарян: референдум в ЛНР в отношениях со стороны Запада ничего не изменит РИА «Новости»

Читать 360tv в

Просьба о немедленном признании ЛНР субъектом Российской Федерации — это естественная реакция республики на последние действия преступной Украины. Об этом «360» заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

«Это часть ответа на ту политику, которую проводит Украина по отношению к территориям, которые она не признает независимыми. Потому что сегодняшний обстрел Донецка — это показательная часть этой истории. Вероятнее всего, сейчас последуют несколько подобного рода заявлений, потому что очевидно, что это преступное государство, УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова), к сожалению, еще пока не признанное террористическим в Российской Федерации, никаких других ни увещеваний, ни слов признавать не будет», — сказал он.

Реклама

Эксперт также подчеркнул, что Запад давно заявил, что никаких народных республик признавать не намерен, и сейчас ничего не указывает, будто что-то изменится.

Реклама

До этого Общественная палата обратилась к главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику с просьбой о немедленном проведении референдума. ЛНР предложили признать субъектом России.

Во время удара Вооруженных сил Украины по Донецку погибли два ребенка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские военные постоянно атакуют мирное население.

0 0 0 0 0 0