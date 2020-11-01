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    01 ноября 2020, 08:21

    Просьбу к России о консультациях по безопасности объяснили в Ереване

    Андрей Иванов

    Армения обратилась к России за консультациями по безопасности напрямую, потому что защищать страну по решению ОДКБ и так будет армяно-российская группировка и военная база России в Гюмри. Об этом заявил главный советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян в интервью Общественному телевидению Армении.
    Просьбу к России о консультациях по безопасности объяснили в Ереване

    «В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ», — пояснил Арутюнян.

    Он добавил, что консультации по политическим, дипломатическим вопросам начнутся уже скоро.

    Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой проконсультировать Ереван по обеспечению безопасности из-за ситуации в Нагорном Карабахе. В МИД РФ заявили, что Россия поможет Армении, если боевые действия затронут территорию республики.

    Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Стороны уже три раза договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Сразу после обострения конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан.