Просьбу к России о консультациях по безопасности объяснили в Ереване

«В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ», — пояснил Арутюнян.

Он добавил, что консультации по политическим, дипломатическим вопросам начнутся уже скоро.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой проконсультировать Ереван по обеспечению безопасности из-за ситуации в Нагорном Карабахе. В МИД РФ заявили, что Россия поможет Армении, если боевые действия затронут территорию республики.

Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Стороны уже три раза договаривались о гуманитарном перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Сразу после обострения конфликта Турция открыто поддержала Азербайджан.